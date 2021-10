Premierul Sanches: Spania va ajuta la recontruirea La Palma după oprirea erupţiei vulcanice

06:00

Câştigătorii premiilor Nobel 2021 vor fi anunţaţi începând de luni, 4 octombrie. Festivităţile din acest an includ atât evenimente propriu-zise, cât şi online. Laureaţii vor primi medaliile şi diplomele Premiului Nobel în ţările unde sunt stabiliţi în decembrie, a spus organizaţia, conform The New York Times.