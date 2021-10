Președintele Klaus Iohannis, în fața studenților de la Medicină: „Nu trebuie să ne mai aflăm în situația de a stinge incendii, sistemul trebuie reformat”

10:10

O aeronavă care aparţinea companiei Air India a rămas blocată sub un pod lângă Aeroportul Internațional Delhi. Imaginile surprinse de martori de la fața locului au fost postate duminică pe Twitter de un jurnalist indian și au devenit virale pe rețelele de socializare, potrivit The Times of India și Mediafax. Din imaginile video surprinse, vede cum […]