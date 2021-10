Sorin Cîmpeanu, apel către părinții care se tem să-și lase copiii la școală în localitățile unde rata de infectare este mare

16:20

S-a săturat Lucian Mitrea de bolidul lui, un Range Rover de putere? Cel puțin așa ar da de înțeles în imaginile pe care CANCAN.RO le-a obținut, în exclusivitate. Soțul Andreei Bănică s-a întâlnit cu un […] The post Soțul Andreei Bănică și-a scos bolidul la vânzare? Cum negociază Lucian Mitrea chiar în buricul târgului! appeared first on Cancan.