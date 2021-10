N-o să crezi de unde și-a tras Florin Salam numele de scenă!

16:00

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Fratele mamei ei se află în stare gravă la spital, iar medicii trebuie să-l opereze de urgență, însă au nevoie de sânge. ''Unchiul meu este internat de două săptămâni la spital și are nevoie de sânge. Noi, bineînțeles, familia și apropiații am donat, însă tot mai trebuie sânge ca să se facă această operație[...] Are o tumoare la ficat foarte avansată[...] Am donat 10 persoane, dar...