George Burcea, pregătit să o ceară pe Viviana Sposub în căsătorie? ”O să-i iau inelul domnișoarei în momentul în care…”

11:50

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute asistente de televiziune. După mai multe relaţii eşuate, blondina şi-a găsit în sfârşit liniştea, iar în prezent se gândeşte să devină mămică. Vedeta a făcut recent dezvăluiri […] The post Ramona Olaru, pregătită să devină mămică! ”Puteam să ajung așa mai devreme” appeared first on Cancan.