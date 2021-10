Jucătorul care a marcat cu mâna: „Asta e, se întâmplă în fotbal”

20:50

„The Last Domino?” trebuia să fie cadoul din urmă al unei trupe legendare. Nu este decât o reprezentație tristă, compromițătoareSăli pline. Acustică excelentă, sonorizare impecabilă. Joc de lumini racordat la ultima tehnologie. Emoție. Nostalgie. Public avid de muzică bună, de muzica lor. A Lor! Genesis în concert, "The Last Domino?" Tour 2021. ...