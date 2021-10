Gest emoționant făcut în memoria Brigittei Dachmann. Designerul de pălării a murit la doar 29 de ani. Ultima oară a apărut în emisiunea lui Cove

16:10

Bancul zilei. Discuție între un bărbat și un barman despre soție. Vasile bea o bere la bar. La un moment dat, își scoate telefonul și o sună pe soția lui, spunându-i pe un ton impunător: […] The post BANCUL ZILEI | Vasile intră într-un local și are o discuție cu un barman despre soție appeared first on Cancan.