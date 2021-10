Biletul Zilei: Baschet, fotbal și tenis pentru un nou „VERDE” »»

18:30

Octavian Jurma, medicul și cercetătorul timișorean care a făcut predicții dovedite corecte ale evoluției pandemiei, susține faptul că săptămâna aceasta există posibilitatea ca România să înregistreze peste 100.000 de cazuri noi. Medicul și cercetătorul Octavian […] The post Cercetătorul Octavian Jurma: ”În această săptămână vom depăși pragul de 100,000 de cazuri noi pe săptămână” appeared first on Cancan.