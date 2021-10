Sistemul medical din România, în pragul colapsului. Nu mai sunt paturi libere la ATI COVID în spitalele din țară

09:20

Ionuț Chirilă, antrenorul principal al formației Academica Clinceni, s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat în epilogul rundei a 11-a, scor 1-1 cu FC Botoșani. „Concluzia este că, după doar două săptămâni de pregătire, am reușit […] The post Ionuț Chirilă vede progrese la Clinceni: „Am fi putut câștiga cu mai multă atenție!” appeared first on Cancan.