Guvernul Cîțu a fost demis. Ce se va întâmpla în zilele următoare în România

Marco Robert Houston, un jurnalist din Marea Britanie, are de gând să-l execute silit pe Prințul Paul al României pentru 4.7 milioane de lire sterline, sumă pe care instanțele au stabilit că acesta i-o datorează […]