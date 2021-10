Bucurie mare! Andra Trandaș e însărcinată în 7 luni. Cum s-a fotografiat vedeta

12:30

De-a lungul timpului, au existat mai multe zvonuri potrivit cărora Mugur Mihăescu și-ar fi înșelat soția, că au avut probleme în căsnicie și că s-ar fi și separat la un moment dat. Invitat în emisiunea […] Și-a înșelat Mugur Mihăescu soția? "Omul e supus greșelii. Eu am carieră de artist, nu sunt vreun sfânt" + Cât a câștigat în perioada succesului cu "Vacanța Mare"