Două cluburi mari, cu ochii pe puștiul cu origini români » Karim Adeyemi poate prinde transferul carierei

23:30

Dintre toți antrenorii care acum se află în prima jumătate a clasamentului, Edi Iordănescu, tehnicianul de la FCSB, are, de departe, cea mai mare medie de goluri marcate, însă șochează în privința procentului celor înscrise din acțiune, doar 30%, de două ori sub Croitoru și de aproape 3 ori sub Reghecampf și Ciobotariu. ...