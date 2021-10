Oana Roman va suferi încă o operație. “În noiembrie sunt programată. Sunt pregătită!” Toate detaliile despre intervenție

08:40

În ultima perioadă, Cătălin Măruță a fost implicat în mai multe contre cu unele nume din showbiz-ul românesc. Acesta a primit mai multe critici de la colegii de breaslă, iar acum a reacționat. Ce i-a […] The post Cătălin Măruță, mesajul care i-a luat prin surprindere pe mulți! Ce i-a spus Ancăi Dinicu după ce a venit în emisiunea lui. „Ți-ai stricat și tu imaginea” appeared first on Cancan.