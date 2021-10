Sorin Cîmpeanu, anunțul momentului. Cum se pot testa elevii pentru a se întoarce la șoală, începând cu a opta zi după confirmarea unui caz de COVID

12:10

Cristina Joia șoca întreaga țară în urmă cu nouă luni, când a fost agresată într-un supermarket din Capitală. Desginerul de la Visuri la Cheie a suferit mai multe intervenții în zona nasului, după ce a […] The post Iată cicatricea cu care a rămas pe faţă Cristina Joia, de la „Visuri la cheie” (Pro TV), după ce a fost atacată la supermarket! appeared first on Cancan.