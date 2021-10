Kani de la „Chefi la cuțite” a devenit tată! Prima imagine postată cu micuța Eva!

16:10

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Nu mă așteptam absolut deloc. Am avut petrecere surpriză de ziua mea (...) Deja după ce mi-au adus tortul și-am avut artificii ș.a. , am avut un moment în care mi-a dat cineva o foaie și zice: ”Citește!”. Am început să citesc, nu mi-a dat seama. Abia după ce am întors foaia și am citit partea a doua am realizat că mă cere de nevastă”, a povestit Irina Maria Birou, la Antena Stars...