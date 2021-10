Decesul neaşteptat al lui Brittany Murphy, amănunteincredibile ies la iveală! Un nou documentar tulburător: "Avea dureri mari,înainte de moartea sa misterioasă"

19:30

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a confirmat, joi, pentru „Adevărul” ca început urmărirea penală in rem cu privire la un proiect european care are ca beneficiar o firmă care a aparţinut lui Dan Barna şi soţiei sale. Procurorii anunţă că strâng probe pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs o faptă ce ar intra sub incidenţă penală.