Astăzi în Moldova și în lume

09:10

Europa Liberă: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Expresia despre prorocii care nu prea sunt apreciați la ei acasă este valabilă și în cazul guvernării. Așa se întâmplă că, la puțin timp după spectaculoasa victorie în alegerile parlamentare anticipate și prezidențiale, guvernarea este mai dragă celor din afară decât celor din interior. De ce se întâmplă asta? E firesc ca societatea să fie extrem de critică cu guvernarea, în timp ce din exterior vin cuvinte laudative însoțite de niște bani, de finanțe reale, extrem de necesare, ca pernă de oxigen. Sigur că există o oarecare disonanță între aceste atitudini. Despre asta discutăm cu Valeriu Vasilică directorul IPN și Anatolie Golea comentator, jurnalist. Ambii, la fel ca mine, lăsând modestia la o parte, au văzut la viața lor multe guvernări și acum își pot permite să se uite, ca dintr-un turn de fildeș, la ce se întâmplă în Chișinău. Valeriu și Anatolie, mai întâi vreau să vă întreb dacă nu cumva guvernarea este alintată de o lipsă de agresivitate [împotriva ei], de o opoziție comparabilă cu aceea pe care au manifestat-o ei, PAS, [și Platforma] DA, atunci când erau în opoziție, când de multe ori erau într-adevăr - expresia lui Sârbu - „coșmarul guvernării” în Parlament. Sunt destul de confortabili, nu au majoritatea constituțională confortabilă pe care o avea pe timpuri Vladimir Voronin, sau comuniștii, dar se pare că e cam palidă opoziția parlamentară. Este o impresie valabilă sau greșită?Anatolie Golea: „Cred că este o impresie valabilă, cel puțin deocamdată, poate opoziția, deși nu cred, dar poate opoziția este bine crescută, bine educată și așteaptă să treacă cel puțin 100 de zile...”Europa Liberă: Ce ironic sunteți, domnul Golea...Anatolie Golea: „Așa sunt rigorile democrației, așteaptă să treacă 100 de zile ale guvernului, așa este acceptat în societățile democratice. Asta ar fi cam septembrie, octombrie, noiembrie, deci pe la mijlocul lunii noiembrie. Poate atunci.”Europa Liberă: Deci domnul Chicu nu au fost politicos...Anatolie Golea: „Cred că n-au fost suficient de politicoși, nici domnul Chicu, nici alții. Noi întotdeauna vorbeam în timpul guvernărilor precedente din ultimii vreo trei, patru, cinci ani, că guvernarea aia are noroc de opoziție. Cum e guvernarea slabă așa și opoziția slabă, și asta îi permite să se mențină [guvernarea]. Cred că această teză rămâne în vigoare și pentru actuala opoziție. Deși ne-am așteptat că va fi o opoziție mult mai puternică, consolidată, bine pregătită, nu sunt prea multe partide în opoziție.”Europa Liberă: Mai ales că puterea a dat motive, fiți de acord.Anatolie Golea: „Puterea furnizează motive, practic, în fiecare zi și sunt criticați mai mult de societatea civilă, experți, jurnaliști. Poate uneori, iese Vasile Bolea pentru a mai diversifica acest tablou critic la adresa guvernării.”Europa Liberă: Sumo-istul comuniștilor.Anatolie Golea: „În rest am impresia că însuși în blocul comuniștilor și socialiștilor nu este o claritate ce vor face mai departe, cum merg mai departe.”Europa Liberă: Aici o paranteză tehnică. Se explică cumva și prin faptul că șefii fracțiunii sunt destul de inerți. Nu știu ce cuvânt mai potrivit să aleg, nici Voronin și nici Dodon nu sunt prea implicați.Anatolie Golea: „De fapt, președintele fracțiunii este doamna Greceanîi, și nu este suficient de activă. Președintele Voronin preferă să meargă să se mai odihnească în timpul ședinței, rugându-l pe spicherul Igor Grosu să-l informeze ce se întâmplă în Parlament. Igor Dodon, pare-mi-se, nu știe încă unde va activa în următorii 4 ani...”Europa Liberă: În târg se spune că a tăiat poala deja.Anatolie Golea: „Din câte am înțeles, se află mai mult la Moscova decât la Chișinău. Cred că de aici vine această neînțelegere. Eu aștept ca după congresele celor două partide, Partidul Comuniștilor în noiembrie și Partidul Socialiștilor în decembrie, deși, după cum evoluează situația pandemică, vedem că PAS deja și-a transferat congresul pentru primăvară. Nu știu ce va face Platforma DA și cei de stânga, dar deocamdată este așa o incertitudine.”Europa Liberă: PAS-lui cel mai puțin îi pasă de asta. Valeriu, este o posibilă explicație a faptului că opoziția este anemică, dacă ar fi să traduc discursul lui Anatolie. S-ar explica oare că e un fel de struțo-cămilă pe durata campaniei și acum se vede foarte clar că sunt două părți ale unui aliaj eterogen?Valeriu Vasilică: „Exact, sunt de acord cu motivele care au fost expuse până acum. Poate aș aprofunda puțin, cred că ceia ce se vede la suprafață, se explică prin nesiguranța internă de partid a celor două formațiuni și în special a Partidului Socialiștilor, care până nu demult era cel mai puternic partid, cel mai versat, vizibil. Eu cred că există la ei mari divergențe, neclarități cine va fi președinte în continuare. Merită, spre beneficiul acestui partid, să-l mențină pe Igor Dodon sau trebuie găsit altul, dar dacă altul, cine altul, pentru că nu se profilează...”Europa Liberă: Primarul Ceban?Valeriu Vasilică: „Cred că nu, din mai multe motive. Nu știu dacă primarul Ceban și-ar dori să revină pe o navă naufragiată. Poate își face altă navă?”Europa Liberă: Sau poate n-a acumulat întreg capitalul pe care îi permite poziția de primar?Valeriu Vasilică: „Exact, dar deocamdată pare că nu se vede el și nu știu dacă îl văd și colegii, foștii colegi socialiști, în postură. Poate va găsi vreo barcă, poate i se va găsi vreo barcă aici în Republica Moldova sau undeva, unde se găseau bărci până acum.”Europa Liberă: Și atunci eșalonul Bătrâncea, Bolea cine?Valeriu Vasilică: „Ei au fost politicieni de mâna a 2-a pe vremurile pe când Igor Dodon se considera de mâna întâi. Nu știu, nu se profilează, așa cum un pic ați zâmbit, când ați vorbit despre Vasile Bolea. Nu cred că ei nu văd, el are rolul lui. Nu cred că cineva îl creditează cu o funcție atât de înaltă, doar cel care vrea să îngroape acest partid, să renască altul sau să renască Partidul Comuniștilor. Ar fi o mișcare, Voronin zice că se retrage. Ar fi o mișcare pentru stânga. Ar fi o mișcare, mai degrabă, să reanimeze partidul comuniștilor decât să dreagă ceia ce, mă tem că nu mai este de dres în Partidul Socialiștilor.Europa Liberă: Dincolo de ciorovăială sau competiția firească pentru portofoliul de lider. Există oare și motive doctrinare, hai să-i spunem convențional, Igor Boțan insistă de fiecare dată că socialiștii nu mai sunt de stânga, Voronin este proeuropean. El a fost tatăl cursului pro-european real al Republicii Moldova și rămâne și de multe ori sprijină puterea în disonanță cu socialiștii. Deci există și aceste divergențe de natură, să-i spunem, convențional doctrinară?Valeriu Vasilică: „Nu cred că în politica Republicii Moldova există prea multă ideologie clară. Dumneavoastră, ați dat exemplu socialiștilor, comuniștilor. Și PAS-ul la guvernare se comportă, mai degrabă, ca un partid de stânga pentru că are grijă de echitate socială. Social-liberalism, doar că nu este unul de dreapta, așa cum este familia europeană din care fac parte ei.”Europa Liberă: Păi, dacă bate la ușa factură pentru gaz alte soluții nu au.Valeriu Vasilică: „Exact, de atâta am și zis că nici la Partidul Comuniștilor, nici la Partidul Socialiștilor, din varii motive, nu există prea multă înțelegere sau nu se pune prea multă miză pe ideologie. Este conjunctura politică.”Europa Liberă: Deci, în concluzie, guvernarea are un confort garantat, cel puțin, timp de 100 de zile și eventual după. Acum vreau să vă întreb dacă acest sprijin din exterior, în pofida nemulțumiri generate de PAS, de guvernarea PAS-lui în diferite episoade. Din exterior vine un sprijin nu doar politicos. Dacă e vorba de 100 de zile de politețe. Din exterior, în limitele politeții, se spune așa: „Noi avem toată încrederea, o să colaborăm cu oricine.” Chiar regimurile odioase au beneficiat de asemenea cuvinte politicoase. Acum, totuși, sunt gesturi clare de sprijin. Unde s-a mai pomenit ca președintele Statelor Unite să vorbească, de la tribuna ONU, despre starea de spirit a Moldovei. Un ditamai președinte al Germaniei care nu este un, scuzați-mă vă rog, „bătrânel simbolic”. Este un ditamai fost ministru de externe care cunoaște dosarele regionale foarte bine. Vine și cu bani, vin niște...Anatolie Golea: „Care a lansat „Berlin” și „Berlin Plus”, printre altele.”Europa Liberă: Da, prin urmare, vreau să vă întreb, asta este un sprijin cu cecul în alb sau deja de lungă durată cu bani și acțiuni?Anatolie Golea: „După cum ați menționat, guvernarea are confortul și eu cred că nu este un confort doar pentru 100 de zile ci probabil pentru 4 ani. Chiar dacă Igor Dodon a declarat, recent, că la sfârșitul anului va urma demisia guvernului și nu știu ce. Cred că aici am putea spune că „Vrabia mălai visează”, pentru că o guvernare care are 63 de mandate nu poate fi demolată cu una cu două. Noi trebuie s-o criticăm, s-o corijăm, să îi ajutăm acolo unde se poate de ajutat pentru binele Republicii Moldova. Dar, și opoziția înțelege acest lucru perfect. Vladimir Voronin a fost în această situație în 2001. Vă amintiți atunci chiar au fost protestele lui Iurie Roșca în 2002-2003, care până la urmă s-au soldat cu înfrângerea opoziției, dacă vreți, care a capitulat. Acum nu mai are cine organiza asemenea proteste, chiar este imposibil, cred.”Europa Liberă: Nici Marc Tcaciuc?Anatolie Golea: „Nici, pentru că nu este forța motrice, nu sunt masele care să nu mai poată trăi pe vechi, deci nu există aceeași situație revoluționară, conform clasificărilor lui Vladimir Ilici Lenin. Demisia guvernului, poate fi. Mai curând, pot urma anumite remanieri de cadre în cadrul guvernului, dar chiar dacă este demisie, guvernul își depune demisia, majoritatea parlamentară formează alt guvern, deci este ok. Și acest lucru este înțeles de toată lumea și de către cei din exterior. Occidentul, trebuie să spunem clar, s-a implicat în această campanie electorală. Occidentul nu l-a iertat pe Igor Dodon pentru ce a făcut în noiembrie 2019, când a încălcat înțelegerile care existau și a demis guvernul Maia Sandu. Așteptările și înțelegerile atunci erau altele. Igor Dodon și-a făcut-o cu mâna lui. Pentru că dacă nu făcea acest gest, eu cred că avea toate șansele s-o lase pe Maia Sandu prim-ministru în timpul pandemiei. Avea toate șansele să câștige al doilea mandat de președinte, dar asta este altceva. Deja fila a fost întoarsă, zarurile au fost aruncate, avem ceea ce avem. Occidentul s-a implicat în această campanie. De aceea, volens-nolens, trebuie să îi susțină pe cei pe care i-au susținut, pe care i-au crezut și i-au susținut în campanie electorală. Declarațiile au fost tari, declarații au fost multe, promisiuni au fost multe așteptările în societate sunt extraordinar de mari și ele trebuie îndreptățite, cumva. Occidentul înțelege că acesta este copilul lor. Occidentul are nevoie și el, dacă vreți, de o istorie de succes, cât de banal ar fi acest lucru...”Europa Liberă: Alta decât cea a lui Filat.Anatolie Golea: „Cum n-ar suna, are nevoie de o asemenea istorie de succes pe fundalul altor nereușite. Și în Republica Moldova, în opinia multora, această istorie de succes poate fi create pentru că...”Europa Liberă: Dar chiar e adevărat ce spune președintele german că este iarăși liderul în zonă în materie de reforme și democrație.Anatolie Golea: „Așa li se pare lor din cancelariile europene. Comparativ cu alții, în Ucraina, situația este mult prea complicată și corupția a pătruns mult prea adânc. Gâlceava dintre politicieni este la un nivel extraordinar de înalt cu riscul de a reveni Poroșenko. În Georgia, știm la fel ce se întâmplă, iarăși sunt mari disensiuni. Se merge spre alegeri anticipate. De aceea, RM rămâne unicul partener, din afara Uniunii Europene sau din apropierea UE, în care s-ar putea de făcut ceva de aceea...”Europa Liberă: Deci totuși un avans.Anatolie Golea: „Sigur că în avans, în mare măsură, în avans ei vor încerca să susțină guvernarea pentru a realiza ceva. Vor reuși sau nu? Deocamdată este greu de spus.”Europa Liberă: Și atunci o să-i ierte lucrurile pe care le reproșează societatea?Anatolie Golea: „Are dreptate opoziția, asta voiam să spun, când afirmă că Occidentul închide ochii la anumite încălcări, la anumite derogări, derapaje antidemocratice ale guvernării. Modificarea legilor, în special, pentru a demite sau ași pune în funcții oamenii, concursuri mimate care au fost criticate masiv în ultimele zile. Cred că nu e bine pentru că și Occidentul, de rând cu societatea civilă, ar trebui să corecteze anumite lucruri, să le spună că așa nu se poate. Sunt reguli democratice.”Europa Liberă: Dar acceptați logica asta, expusă aici, la noi la Europa Liberă de Maia Sandu și de la diferite tribune de reprezentanți notorii ai guvernării că, pe de o parte, societatea, cu așteptările foarte mari, așteaptă ca guvernarea să livreze imediat pe dosare, pe pensii, pe gaze. Dar dacă procedez farmaceutic, democratic nu livrez.Anatolie Golea: „Asta e contradicția. Asta e contradicție între așteptări și realități.”Europa Liberă: Și poate Occidentul asta înțelege că mai bine mai închide robinetele cu procedurile, dar cât mai curând să livreze.Anatolie Golea: „Păi opoziția, spune faimoasa zicală "Сукин сын но это наш сукин сын" (Un nemernic, dar e al nostru nemernicul), adică suntem nevoiți să-i tolerăm că sunt ai noștri și să furnizeze rezultate. Într-adevăr, societatea așteaptă și aici este mare dilemă, marea contradicție a opoziției între realitate și așteptări, între lege și necesitatea de a purcede, dacă vreți, la intervenții chirurgicale.”Europa Liberă: Eu sunt convins că dumneavoastră, din culise, știți mult mai multe. Eventual, o zdreanță de informații am și eu. Când afli ce se întâmplă acum, în așteptarea acestor evaluări și în așteptarea acestor intervenții chirurgicale, ți se suie părul în cap. Îmi trece și mie, imediat, discuția despre proceduri democratice. Pentru că între timp, băieții veseli cu schemele și cu trasul sforilor nu dorm, ei nu sunt în concediu, nu stau la plajă. Ei tocmai profită de timpul ăsta contra cronometru. Și dacă ne irosim în discuții, de multe ori sterile, despre utilitatea procedurilor. De fapt, a răspuns foarte bine Igor Boțan la aceste replici referitoare la concursul pentru Ombudsman, de exemplu, „Formal puterea nu a încălcat legea, punct.”. Cum s-a votat în Parlament, că e disciplina de partid, s-a convenit, domnul Brighidin a fost pus într-o situație neplăcută, dar legea nu s-a încălcat. Poate s-au încălcat niște presupuse norme de etică care în politică... Întrebarea e aceeași, Occidentul versus nemulțumirea internă.Valeriu Vasilică: „Occidentul se poartă așa cum se poartă, creditează guvernarea actuală cu multă încredere și cu mulți bani, după mine, din două motive. Unu, a generat ipoteza colegul Golea, ei nu au de ales, pentru că e periculos pentru Occident să mai dea o dată în bară, în sensul în care să se dovedească, mai târziu, că n-a trebuit să facă această susținere. Dar e și mai periculos să dea în bară cu această istorie de succes. Eu cred că ei sunt conștienți și merg pe propriul risc. Asta e un motiv de ce Occidentul se poartă așa cum se poartă. Au nevoie de o istorie de succes și vor să o obțină. Dacă nu obțin, nici a 2-a oară, va pierde, mai degrabă, occidentul decât va pierde Republica Moldova sau oarecare guvernare din RM. Al doilea motiv, eu îmi explic, acest comportament a Occidentului prin faptul că ei cunosc mai multe pentru că guvernarea de la noi comunică mai calificat cu dânșii. Ei le explică, ceea ce ați explicat dumneavoastră, că dacă nu faci lucrurile repede, poate în detrimentul procedurilor, este riscul să piardă și occidentul și Republica Moldova. Și atunci Occidentul este conștient că riscul așteptărilor este mai mare decât riscul să nu se întâmple ce i s-a întâmplat deja. Problema, după mine, este nu atât în derapaje, nici nu atât în proceduri cât în deficiența de comunicare pe care o are guvernarea actuală. Ea așa și nu s-a învățat să comunice, mă tem că nici între ei și nu s-a învățat să comunice cu societatea. Uite cu Occidentul, se pare că, s-a învățat, pentru că cu Occidentul, în linii mari, comunică doamna Președinte și acum și doamna prim-ministru. Cu societatea ar trebui să comunice tot partidul, toată guvernarea, fiecare dintre ei. Dumneavoastră ați adus exemplu concursului cu Ombudsmanul, ați zis că guvernarea nu a încălcat nici procedura.Până la urmă, peste câteva zile, la un post de televiziune spicherul a explicat cum s-a întâmplat. Zice așa: „Noi, în ajun, ne-am întâlnit în fracțiune și am cântărit cine dintre colegii de fracțiune și pe cine mizează. S-a dovedit că dacă împărțim voturile nu vom putea alege avocatul poporului. Și atunci s-ar fi tergiversat. Încă un concurs anulează și se mai face...”. Ei între ei s-au înțeles și această înțelegere este firească până la un moment, doar că ei nu au ținut cont că ei trebuie să comunice între dânșii. Ei trebuie să comunice cu societatea și la aceeași ședință a parlamentului urma să spună ce au spus ei mai târziu la televizor.”Europa Liberă: Dar pardon, ar fi fost rușinos să apară în situația asta? Să discute cu societatea deschis, că iată noi, de fapt, suntem cu voturile împărțite.Valeriu Vasilică: „Despre asta și spun.”Europa Liberă: Deci n-ar fi fost rușinos, dimpotrivă, da?Valeriu Vasilică: „Dimpotrivă, ar fi fost absolut necesar și nu s-ar fi tratat. Nu l-ar fi pus fracțiunea PAS pe Ion Manole în situația, foarte și foarte delicată, să enunțe, în acea zi, un mesaj foarte critic, să zică că ăsta este derapaj democratic. El, de fapt, n-a fost derapaj democratic a fost derapaj de comunicare. După aceea comunicare din fracțiune trebuia să se comunice prin Parlament și cu societatea. Să se spună ceia ce s-au înțeles ei acolo și până la urmă să ne dea voie nouă, noi privitorii de la ecran, să ne convingem că este bun. Să pună niște întrebări, să știu și eu, dacă viitorul Ombudsman este bun. De ce este bun? Să văd planurile, ei au hotărât lucrul ăsta...”Europa Liberă: Și în felul ăsta au dat prilejul opoziției și rău voitorilor să discute în jurul elementului că e pe pile, căi „o verișoară” în plus.Valeriu Vasilică: „Mai mult, nu cred că prea multă lume a mers și mai departe. Eu, de exemplu, am mers și mai departe. În felul ăsta fracțiunea PAS, partidul PAS a preluat, cel puțin, în cazul ăsta practica proastă a Partidului Democrat. Vă amintiți cum se guverna țara la noi? Se făceau politicile în partid, se făcea o conferință de presă la partid, la care ei fie prim ministru, fie spicherul, fie altcineva și spunea din partid.”Europa Liberă: Sau Dragancea.Valeriu Vasilică: „Din partid ni se spunea cum se va guverna țara or partidul nu are funcția asta. Este Parlamentul și Parlamentul trebuie să comunice cu noi, nu numai partidul. S-a mers din lipsă de comunicare, din lipsă de deprinderi de comunicare sper că nu poți zice că ei n-au necesitate să comunice. Ei nu știu cum. Eu am să vă spun acum în secret, sper că nu ne aude nimeni...”Europa Liberă: Nu.Valeriu Vasilică: „Acum doi ani, când PAS a ajuns la guvernare împreună cu Blocul Acum și cu Partidul Socialiștilor, am avut o discuție cu unul din fruntașii de la PAS referitor la comunicare. Am avut discuția asta multă, multă vreme că după aia acel fruntaș să-mi zică: „Domnu Vasilică, eu nu știu dacă acceptăm ideea dumneavoastră pentru că noi trebuie să ne învățăm mai întâi a comunica între noi și apoi, după aceea, cu dumneavoastră”.Cu mine, prin mine, cu societatea. Eu am impresia că ei nu au apucat să simtă această necesitate, pentru că, de fapt, multe lucruri care s-au făcut nu sunt derapaje. Nu sunt derapaje, ele creează impresia de derapaje de atâta, pentru că nu a avut grijă nimeni să-mi explice mie ca societate ce ai tu în cap acolo.”Europa Liberă: Pe de altă parte, haideți să mai facem un pas și aici să-l întrebi pe un foarte bun comunicator care are experiența asta. Anatolie Golea a fost în situația asta să comunice și poate să dea mai mult decât îi permitea șeful, președintele republicii. A fost așa un epizod în istoria Moldovei când am avut un candidat la funcția de președinte care ulterior a fost Președintele Academiei de Științe. Și probabil pentru curajul de a candida la funcția asta a fost recompensat. Așa zice târgul, care pe bune a prezentat un program care se știa că nu o să fie președinte. Dar a prezentat un program prezidențial. Era un fel de mimare a concursului...Anatolie Golea: „S-au jucat de democrația.”Europa Liberă: Și atunci, iată, vă întreb, oare nu cumva se compromite procedura ca atare, dacă toată lumea știe că partidul trebuie să adune toate voturile, să le pun într-un coș pentru ca să meargă mai repede procedura sau totuși, de dragul democrației, trenul ăsta care trebuie să meargă pe termen lung, trebuie să respectăm? Nu-s doi candidați, nu-i concurs.Anatolie Golea: „Au fost și după acel caz din 2001, au fost și în 2005 și alți candidați au fost înaintați. Da, se știa și aici ziceam aici este marea contradicție între tendință, dorința de a respecta regulile democrației și ceea ce se întâmplă de fapt. Același lucru s-a întâmplat și în marea majoritate a concursurilor. Cuvântul concurs de rând cu cuvântul reformă a devenit un cuvânt de ocară în societate și cei cu concursurile astea. Pentru ce să merg la concurs dacă se știe, a priori, cine va câștiga și aici are dreptate Valeriu, când spune că este lipsă de comunicare. Ei, ies acești deputați, fac niște declarații, s-au învățat să facă briefinguri, toți. Să nu răspundă la întrebări, deci a venit ți-a spus, de la și până la pandemie i-au favorizat în acest sens. Vasile mi-a amintit de acea practică de 20 și ceva ani în urmă. Nu vreau să mă laud, dar eu am avut curajul să ies în fiecare luni, în calitate de purtător de cuvânt. În fiecare luni, timp de 3 ani, practic, fără excepție și să răspund la întrebările ziariștilor în numele Președintelui. Vă închipuiți că astăzi ar putea face cineva acest lucru?”Europa Liberă: Numai Peskov.Anatolie Golea: „Suntem, suntem într-o societate mult mai democratică, mult mai avansată, cu mai multe mass-media, și? Ce avem? Avem briefingurile unor deputați care refuză să răspundă la întrebările ziariștilor. Și de aici vine toată incertitudinea și asta se referă nu numai la guvernare, asta se referă perfect și la opoziție. Nu zic aici despre emisiunea fostului președinte care încerca să răspundă la toate întrebările astea. Este pare-mi-se o altă extremă, dar societatea necesită comunicare, mai ales acum în această perioadă de pandemie, când sunt limitate anumite lucruri, anumite întâlniri, anumite discuții. Aici cred că este și lipsa de experiență a multor funcționari, funcționari publici, demnitari. Teama să nu iasă din anumite limite și lipsă de experiență, lipsă de a comunica.”Europa Liberă: Dar mai este o senzație, cel puțin eu nu mai sunt jurnalist de teren, dar din ce mă uit mai este senzația că mulți dintre ei nu știu, deci cred mai ales, după ce au ajuns la putere, nu doar ăștia mulți. Ei cred că din momentul X, când pe ceasul lui arată că el deja e important, tot ce scoate el pe gură, tot ce spune devine știre și el te cheamă, spune: „Uite, scrie așa tel quel, ghilimele.” Și e adevărat că și noi jurnaliștii nu le arătăm locul așa cum fac, de exemplu, jurnaliști din toată lumea. Vezi Casa Albă vezi Bucureștiul, dar ei îmi spun așa, cum spuneți dumneavoastră, briefing, nu conferința de presă, briefing. Iată ce vă spun eu asta exact scrieți și pe asta. Valeriu Vasilică se duce cu știrea asta pe care n-o cumpără nimeni, n-o gustă nimeni. Nimeni nu înțelege nimic din știrea asta sau se duce la o televiziune care se bucură de ultimele zvonuri referitoare la anularea libertății circulației. Eu m-am uitat la un post de televiziune care cu foarte multă bucurie, orice nouraș deasupra guvernării îl exploatează. Or iată în am să fac un post scriptum, noi la Europa Liberă imediat am răscolit, inclusiv era la suprafață declarația Președintelui Germaniei, care a spus că a verificat și nu e adevărat și e fake news. Măcar un efort minim să le pui alături. Chestiile astea, deci în momentul în care repet, există această aroganță a politicianului, crezând că dacă el e în funcție el devine în mod automat important, de fapt, îl lovește cu bumerangul în ditamai frunte, nu?Valeriu Vasilică: „Eu am, cum să zic, o hârtie de turnesol în confirmarea ceia ce ziceți dumneavoastră. Noi la IPN facem dezbateri publice cam 11 ani. Am trecut prin multe guvernări și cel mai greu este să obții participarea la dezbatere a partidului de guvernare, oricând a fost lucrul ăsta, a fost un partid al 2-lea al 3-lea. Pe timpul de tristă faimă, perioada guvernării democrate Partidului Democrat, nouă ni s-a și declarat: „Noi nu vom veni la voi. De ce să vă ajutăm să faceți un proiect bun? Voi ne criticați.” E boala puterii, e boala stelară nu toată lumea sau mai degrabă aproape toată lumea se molipsește a doua zi. I se pare că este deja cel mai important. Poate alege, poate să meargă unde consideră doar el.”Europa Liberă: Adică "Не царское это дело" (Nu e treabă de împărat) să stea...Valeriu Vasilică: „E adevărat, să stau de vorbă cu oricine și pentru cine, doar în condițiile mele mă chemați numai pe mine și să nu am disconfort. E o încercare dacă omul rezistă coruperii politice, pentru că e o corupere politică. Omul se schimbă. Marea majoritate din politicieni, nu este un secret, nu este o excepție, marea majoritate nu știu dacă i se atribuie acum partidului de guvernământ același comportament, dar mai întâi este un avertisment. Vedeți că lumea înțelege când oamenii sunt la guvernare și când sunt în opoziție, când sunt în opoziție au nevoie de toată presa când sunt la guvernare, selectiv și doar de ceia ce se cheamă briefing.”Europa Liberă: În relația cu Europa Liberă, pardon, eu confirm că liderii cei mai importanți a guvernării se comportă civilizat. N-am văzut deosebire și Igor Grosu și Maia Sandu înțeleg că au nevoie de un canal de comunicare care nu va schimonosi mesajul. Unii, e adevărat, să feresc, pentru că după aia, ce rămâne din mesajul lor, Doamne ferește și mai bine nu ar comunica.Anatolie Golea: „Asta se manifestă, voiam să zic, în campanie electorală, niciodată cei de la guvernare, adică aproape niciodată, cei mari, șefi nu vor să participe la dezbateri cu opoziția. Da, se schimbă guvernările democratice, uneori devin anti democratice. Eu, în acest sens îmi amintesc atunci când s-a schimbat puterea, când am proclamat independența și am scăpat de Comitetul Central (CC), eu exact în acea perioadă lucrăm la agenția de stat ATEM. Am trecut prin această perturbare și am fondat atunci, am creat Moldova Press, inițial, ulterior Moldpress, și am zis că uite, acum am scăpat de Comitetul Central, ne chemau la CC și că să nu mergem încolo, veneam în blugi și dacă veneai în blugi, nu îmi dădea voie, se întru. Și când cineva ne trimitea ziceam: „Da eu azi sunt în blugi.” să nu pot merge și am zis că uite, acum am scăpat. Acum suntem liberi și e democrație și a doua zi au început telefoanele de la prezidiul Parlamentului. Prezidiul Parlamentului, așa se chema guvernarea democratică. Nu vreau să dau nume, sunt și lideri, sunt și în viață, unii dintre ei. Și am avut mare noroc atunci când șeful meu era șeful redacției social-politice la Moldova Press era Oazu Nantoi. Am avut un șef bun care poate să confirme acum și el trebuia să meargă și trebuia să le răspundă sau el putea să-și permită să-i trimită direct...”Europa Liberă: De atunci a devenit parașutist.Anatolie Golea: „Toate astea sunt despre comunicare. Că ei, guvernarea s-a schimbat, deci s-a dus CC al PCUS și așa mai departe au venit ai noștri democrați și au zis că, păi cum puterea e la noi.”Europa Liberă: Ia uitați-vă ce test de comunicare. Să medităm un pic, să întoarcem pe toate părțile această bijuterie, victoria echipei Șerif. Emoții împărțite, divergent. Sunt ai noștri, nu sunt ai noștri. După ce că sunt plătiți de Gușan și ăla altul și de fapt, nici în interiorul echipei nu vezi nici transnistreni, nici tu moldoveni și așa mai departe, dar flamura e moldovenească. Unii de la București spun: „Da încetați cu chestia asta și mai bine renunțați la ei!” și tot așa. Dumneavoastră, cum credeți că ar trebui să fie întoarsă publicului?Valeriu Vasilică: „Eu cred că ar trebui temperată abordarea. Este bine că nimeni din partea stânga a Nistrului nu poate ajunge peste hotare fără să confirme că face parte din RM, partea bună. Partea cealaltă Șerif nu are niciun cetățean din RM în componența care a jucat cu Real Madrid. Dar lucrul ăsta este caracteristic tuturor cluburilor mari.”Europa Liberă: Da, mercenariat.Anatolie Golea: „La Real Madrid pe teren erau tocmai 2 spanioli, așa că aici nu mai...”Valeriu Vasilică: „Deci lucrurile trebuie temperate, zic eu. Trebuie privite mai temperat, nu ai cum, lumea e interdependentă. Nu amestecăm treburile, ne bucurăm și noi de un fotbal frumos.”Anatolie Golea: „Cu ocazia asta mi-am amintit, îmi povestea odată, nu știu dacă e adevărat și nu sunt sigur că dau corect numele. Un fotbalist din România care pe timpuri juca pentru Șerif. Povestea cică într-un meci foarte important, Șerif a pierdut prima repriză. În pauză, a întrat Gușan în garderobă și a aruncat o grenadă. Evident, fără a scoate sau era mulaj, toți au încremenit, pur și simplu, că acuși explodează. Au așteptat câteva secunde, n-a explodat, după care Gușan le spune: „Dacă nu egalați, dacă nu egalați”, era în pauză meciului, „După meci intru și arunc una adevărată, veritabilă.” Au pierdut meciul, Gușan nu a intrat, dar ce zice fotbalistul român după aia dânsul a înțeles că jucătorii pot fi stimulați numai cu bani. Și dânsul a investit, acum este cu totul altă istorie. De unde s-au luat cei bani? De ce ei au apărut acei bani? Ce a făcut Republica Moldova ca acei bani murdari să nu fie acolo? Aici este foarte mult de discutat, scheme și așa mai departe, dar și aici, subscriu la ceea ce a spus Vlad Kulminski, vicepremierul pentru reintegrare, a răspuns perfect la această întrebare. Sportul și cultura, uneori, este acel puțin care leagă cele două maluri ale Nistrului. Trebuie să recunoaștem cei din Transnistria, chiar dacă la nivel politic cineva declară că ai noștri au luat nu știu ce ei, oricum, sunt în lotul RM. Ei participă sub drapelul RM pe stadionul Șerif se intonează imnul Republicii Moldova. Pe panoul din Tiraspol de pe stadionul Șerif, scrie „Șerif (Moldova)”. Mai mult, eu am privit meciul pe Mach TV, acasă, am postul rusesc. Niciodată, comentatorii nu au spus "приднестровская команда" (echipa transnistreană) sau ceva de felul ăsta. Deci este un lucru care ne leagă. Peste faptul că sunt puțini jucători moldoveni în echipă Șerif, era bancul după meciul cu Șahtar Donețk „brazilienii noștri i-au bătut pe brazilienii lor”. Pentru că Șahtar este cunoscut că are practic numai brazilieni în componență. Am spus deja, în Real erau tocmai 2 spanioli.Interesant lucru, în campionatul Rusiei este limită pentru jucători străini. Nu știu cât este acum 5 sau 7 în toată componența, dintre care pe teren trebuie să fie nu știu câți și după succesul echipei Șerif acolo s-a încins o discuție aprigă dacă trebuie anulată această limită sau nu. Pentru că atunci când nu este limită apare concurență, apar bani, vin jucătorii să joace și se ridică echipă și fotbalul în genere. Fotbalul rusesc acum trece printr-o criză acută. Au pierdut tot ce se poate de pierdut. Șeriful, iarăși, erau glume „Șerif în două jocuri au acumulat mai multe puncte decât toate echipele rusești în ultimii 2 ani” și discută dacă trebuie să anuleze limita. Dar acolo nu va fi anulată pentru că Președintele Vladimir Putin s-a expus deja. Trebuie păstrată limita și aici discuțiile se cam încheie. Deci eu cred că aici sunt două aspecte ale problemei, cea economică și cea politică și cea sportivă. Sportul oricum ne leagă, campionatul este a Republicii Moldova, Federația de fotbal este unică. Am înțeles că adresa oficială, adresă juridică a echipei Șerif este a Federației de fotbal de la Chișinău cu indicarea străzii etc.”Europa Liberă: Culmea este că despre problemele Șerifului, cu toate problemele conexe, nu s-ar fi discutat dacă n-ar fi ajuns și ei să câștige la Shakhtar, mai întâi, apoi la Real. Iar ei sigur n-ar fi câștigat dacă n-ar fi fost brazilienii, dacă erau selectați dintr-un contingent foarte limitat și cu bani foarte limitați și atunci ar fi stat în continuare acolo unde stau.Anatolie Golea: „A propos, am primit o diagramă, componența jucătorilor Șerif. Conform cetățeniei, 17 au cetățenie a Republicii Moldova, erau în rezervă 2 Cojocari și Cojocarul în acest meci, alții au tot ce vrei Trinidad Tobago și Luxemburg, Mali.”Europa Liberă: Dar exact cum ați remarcat e o situație tipică pentru toate marile echipe care vor să duduie la ecranul televizorului. Și iar vă dau dreptate că astea trebuie despărțite. Nu știu ce trebuie să se întâmple ca să ne amintim ca cei care duc fier vechi la Râbnița, de fapt, contribuie în felul ăsta la bugetul transnistrean separatist, câștigând un ban, colectând acest fier vechi sau atunci când luăm curent, băgăm ceainicul în priză. Luăm un curent produs la separatiști din gazul care se duce mai ieftin spre separatiști. Sunt lucruri greu de digerat, dar dau de gândit și noi pentru asta ne adunăm ca să vă furnizăm idei și fapte, ca să gândiți dumneavoastră.Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Valeriu Vasilică și Anatolie Golea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi dimineața și seara ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând.