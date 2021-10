Ce a pățit Bianca Brad după ce a fost să scoată bani de la un bancomat. “Am căzut în genunchi când am realizat. Este vorba de o sumă mare!” Actrița a făcut plângere la Poliție

16:30

Laurențiu Duță a ajuns pe mâinile medicilor. Din fericire, nu se confruntă cu o problemă de sănătate. Membrul trupei 3 Sud Est a început un tratament de implant de păr și este optimist că acesta […] The post Laurențiu Duță, pe mâinile medicilor. “Am venit pentru un tratament!” Ce se întâmplă cu membrul trupei 3 Sud Est appeared first on Cancan.