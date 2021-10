Germania – România, analizat de ambasadorii Superbet: „Putem produce surpriza doar dacă Niță face un meci mare”

10:40

Mijlocașul defensiv român Cătălin Vulturar (17 ani), de la clubul italian Lecce U19, a fost inclus de publicația britanică The Guardian în TOP 60 cei mai talentați tineri jucători ai lumii.În materialul „Next Generation 2021: 60 of the best young talents in world football”, publicat joi în The Guardian, apare și numele unui român. ...