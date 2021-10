Un manager de spital din România trage un semnal de alarmă: ”Este momentul iniţierii unui nou lockdown”

10:30

În stilu-i caracteristic, Cabral le-a dezvăluit fanilor la ce nume s-a gândit pentru băiețelul său. Dezvăluirea a stârnit hohote de râs în rândul internauților. Marți, 5 octombrie, Andreea Ibacka își anunța fanii că a intrat […] The post La ce nume s-a gândit Cabral pentru băiețelul său. Andreea Ibacka nici nu a vrut să audă: ”Mă cert cu ea” appeared first on Cancan.