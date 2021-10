Carantină de noapte în Municipiul Sibiu. Lista noilor măsuri pentru cetățeni

12:50

Explozie de noi cazuri de coronavirus! Potrivit Prefecturii Ilfov, 25 de localități din apropierea Capitalei au depășit astăzi rata de incidență de 10 la mia de locuitori, după ce, joi, erau raportate doar 21 de […] The post Cazurile de coronavirus explodează! 25 de localități din apropierea Capitalei au depășit rata de 10 la mia de locuitori appeared first on Cancan.