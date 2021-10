Din amantă a făcut-o soție! Daniel Pancu s-a căsătorit cu Andra Teodorescu, femeia pentru care a divorțat, după 22 ani de căsătorie

13:00

În afară de muzică, Tavi Clonda a fost atras, încă din copilărie, de actorie. La 42 de ani, și-a îndeplinit visul. A primit un rol într-un serial românesc, iar soțul Gabrielei Cristea este, în clipa […] The post Tavi Clonda, debut în actorie. “Joc într-un serial, e un vis împlinit!” Cum îl ajută soția lui, Gabriela Cristea appeared first on Cancan.