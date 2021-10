Smiley și Delia Matache, relație în secret! De asta nu o suportă Gina Pistol pe jurata de la iUmor și X Factor

13:50

Iulia și Christian Sabbagh au fost, vineri, la Judecătoria Sectorului 4, pentru a discuta despre ordinul de protecție pe care femeia l-a cerut împotriva prezentatorului de la Kanal D. În fața magistraților, cei doi s-au […] The post Iulia și Christian Sabbagh au îngropat securea războiului la Judecătorie. Cuplul are planuri mari de viitor: “Facem un copil. Cu siguranță…” appeared first on Cancan.