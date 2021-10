Cum arată Carmen Pleșea după ce a luat calea credinței. „Îmblânzitoarea de șerpi” a fost „îmblânzită” de Dumnezeu!

17:20

Un manager de spital trage un semnal de alarmă, după ce situația în România este una îngrijorătoare. Dr. Florin Roșu consideră că ar fi necesară impunerea unui nou lockdown. În ultimele 24 de ore, în […] The post Un manager de spital din România trage un semnal de alarmă: ”Este momentul iniţierii unui nou lockdown” appeared first on Cancan.