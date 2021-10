Leo Messi a numit cei 4 jucători pe care i-ar vota la Balonul de Aur: „Nu mă consider favorit”

Lionel Messi (34 de ani), marele favorit la câștigarea Balonului de Aur în anul 2021, aduce în discuție alți patru fotbaliști. Messi este cel mai titrat fotbalist din istoria Balonului de Aur, cu 6 distincții, una în plus față de Cristiano Ronaldo. Bookmakerii îl consideră favorit cert și în acest an, dar argentinianul are și alte propuneri. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor