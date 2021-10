Florin Bratu bifează prima înfrângere ca selecționer al naționalei U21 a României!

16:10

La noi a venit frigul, dar ei nici că îi pasă! Bianca Iordache s-a afișat în ipostaze de infarct în Dubai, în cel mai sexy costum de baie! Ca de obicei, noi am pus mâna […] The post Frigul din România nu e pe gustul Biancăi Iordache! Focoasa șatenă s-a „refugiat” în Dubai, unde face spectacol în costum de baie! appeared first on Cancan.