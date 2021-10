Madonna s-a dat în spectacol într-o emisiune televizată. „Doamne, oprește-te! Nu știu ce să fac!”

15:30

Anca Serea are 41 de ani, este căsătorită cu Adi Sînă și este mamă a șase copii, dintre care, patru îi are cu actualul soț. Vedeta a avut probleme de sănătate grave, însă nu renunță la ideea de a deveni mamă pentru a șaptea oară. „Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai […]