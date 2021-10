Cum i-am surprins pe Robertino Georgescu și Dan Drăgulin, ziua în amiaza mare. Sunt multimilionari, dar merg pe jos!

22:20

Ioana Ginghină are mare grijă de tenul ei! În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit câteva dintre ”secretele” de înfrumusețare. Cum reușește să aibă un ten sănătos? Ajunsă la vârsta de 44 de ani, Ioana […] The post Cum își întreține tenul Ioana Ginghină! Actrița și-a dezvăluit câteva dintre secrete appeared first on Cancan.