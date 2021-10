Spaniolii dezvăluie ce le-a spus arbitrul după Franța - Spania » Explicații pentru faza controversată din finala Ligii Națiunilor

00:20

CALCULE. Confruntarea România - Armenia are o greutate aproape decisivă privind accesul în play-off-ul pentru Mondial: câștigăm, suntem 90% la baraj, pierdem, suntem 95% out, în vreme ce un egal ne menține în joc, dar am avea nevoie ca Macedonia de Nord să nu ia 3 puncte la Erevan.România - Armenia, din grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial, se joacă luni, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Pro TV. ...