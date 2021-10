„No Time to Die”, din seria cu James Bond, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

„No Time to Die” este al 25-lea film din seria „James Bond” şi a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend cu încasări puţin sub aşteptările producătorilor. Locul secund în box office-ul nord-american a fost ocupat de „Venom: Let There Be Carnage”, în coborâre o poziţie.

