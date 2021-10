Un om de afaceri din Pitești a murit din cauza Covid-19. Avea doar 46 de ani

22:50

Municipiul Drobeta Turnu Severin intră în carantină, timp de două săptămâni, după ce rata de incidență se apropie de 10 la mia de locuitori. De asemenea, sub 30 la sută dintre cetățeni sunt vaccinați împotriva […] The post Municipiul Drobeta Turnu Severin intră în carantină. Rata de infectare este de 9,94 la mia de locuitori appeared first on Cancan.