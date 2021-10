Femeie așezată pe calea ferată, salvată de jandarmi cu câteva momente înainte de trecerea trenului

11:50

Astăzi aflam impreuna ce putem face ca sa traim mai mult in prezent si nu in trecut sau in viitor. Psihologul Delia Dumitru ne spune care sunt intrebarile pe care ar fi util sa ni le punem uneori cand stam linistiti acasa, dar si de ce ar fi util sa plecam in concedii cate doua saptamani, departe de casa.