Răsturnare de situație în dosarul lui Alex Bodi. Hotărârea instanței este definitivă!

16:10

Divorțul de Herve a destabilizat-o pe Rona Hartner pentru o perioadă, dar cunoscuta artistă a renăscut, iar astăzi vorbește cu cea mai mare deschidere despre momentele dificile pe care le-a trăit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, […] The post Rona Hartner, cel mai sincer interviu, după divorțul de Herve. Cine i-a fost alături în momentele grele și ce relație mai are cu fostul soț appeared first on Cancan.