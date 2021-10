Atac vehement către FRF după decizia lui Rădoi: „O Federație serioasă poate face o asemenea greșeală! E fără precedent”

10:00

România a învins Armenia, scor 1-0, și este la mâna ei în cursa spre barajul Mondialului din Qatar! Fostul selecționer Victor Pițurcă nu a fost pe deplin mulțumit de prestația „tricolorilor”, dar salută obținerea celor 3 puncte.„Scopul nostru era să obținem victoria în această seară. Nu mă mai interesează altceva. Îmi era foarte frică de acest joc. Am venit după un joc bun în Germania, am pierdut pe nedrept. Bine că am reușit să înscriem. ...