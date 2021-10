Infernul prin care a trecut o tânără din Bucureşti. Cum a fost ademenită în Germania şi obligată să se prostitueze: „Am realizat prea târziu”

Reţelele de crimă organizată care se ocupă cu traficul de persoane prosperă în Germania şi pe întregul continent, iar autorităţile nu reuşesc întotdeauna să le dejoace planurile. Mai mult, imaginaţia infractorilor nu are limite, iar de la an la an fac tot mai multe victime.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)