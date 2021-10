Ce problemă de sănătate are Cristina, soția actorului Denis Ștefan. Bebelușa de la „Cronica Cârcotașilor” s-a chinuit șapte ani să rămână însărcinată din nou

23:50

Cu o zi în urmă, CANCAN.RO v-a relatat o întâmplare care avea să tulbure din nou apele dintre Iulia și Mihai Albu. Potrivit informațiilor primite pe celebra adresă pont@cancan.ro, Mihai Albu și-ar fi expus fiica […] The post Iulia Albu reacționează după ce fiica ei a fost expusă la SARS-CoV-2. „Mi-a fugit efectiv pământul de sub picioare! A fost în grija tatălui ei!” appeared first on Cancan.