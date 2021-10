Horoscop 13 octombrie 2021. Balanțele au ocazia de a-și pune ordine în gânduri și a-și recăpăta siguranța de sine

18:40

Ajunsă în America, după o experiență de două luni în calitate de consilier personal al fostului ministru al sănătății, Elena Ovreiu compară imaginea unui spital din statul New York cu cea a sistemului medical românesc, lovit în ultimul an de 12 incendii. „Iată-mă-s în cel mai mare spital din Upstate New York, unde petrec cel […]