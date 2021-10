Sorin Cîmpeanu, reacție dură după ce DSP Ilfov a anunțat că școlile se vor închide: ”Își depășește atribuțiile legale”

11:10

Emaa, este o artistă care a apărut recent în peisajul muzical din România, dar a avut o ascensiune rapidă și colaborări de succes cu artiști care deja au un nume pe piața muzicală din România. […] The post Cine e EMAA, de fapt, noua muză a lui Carla’s Dreams. De la ce vin literele EMMA appeared first on Cancan.