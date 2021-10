Și-au declarat ”război” la ”Asia Express”? Zarug și Adriana Trandafir și-au aruncat „săgeți”: ”E o formă de manipulare”

14:10

Mii de credincioși continuă să vină și în acest an la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, aflată în Catedrala Mitropolitană din Iași, în ciuda pandemiei de coronavirus, aceștia creând cu putere în Dumnezeu și în […] Minune la racla Sfintei Cuvioase Parascheva: „Aveam ca un cârlig în spate, iar când am călcat în ograda bisericii…"