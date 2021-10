Ce spune Adriana Bahmuțeanu, nașa lui Bebeto, despre divorțul cuplului Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf: ”Căsniciile nu mai sunt pe viață,”

15:30

Necesitatea cumpărării unui frigider apare rar, deoarece un astfel de echipament este achiziționat cu așteptări de funcționare pe termen lung. De aceea, trebuie să abordezi cu atenție alegerea unei noi unități: trebuie să acorzi atenție […] The post Frigidere Beko: avantaje și dezavantaje ale mărcii appeared first on Cancan.