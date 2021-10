Anunțul făcut de Florin Cîțu! Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu și în magazine

23:50

Gabi Bădălău s-a despărțit „a mia oară” de Bianca Drăgușanu, dar acum toate indiciile arată că ruptura e definitivă! A înlocuit-o deja pe fosta prezentatoare TV și nu se sfiește să se afișeze cu noua […] The post Bianca Drăgușanu e istorie! Gabi Bădălău are o nouă cucerire! Fiul ex-ministrului Economiei are o nouă iubită, iar CANCAN.RO a aflat cine e! appeared first on Cancan.