Adrian Thiess o pune la punct pe Anamaria Prodan. ”Nu cred că Ana și-ar fi permis să interpreteze vorbele mele!”

11:20

Povestea impresionantă a unui tânăr din Botoșani poate deveni subiect de film. Narcis Valache are 18 ani şi este elev în clasa a XII a la Liceul ”Regina Maria” din municipiul Dorohoi, una dintre cele […] The post Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină appeared first on Cancan.