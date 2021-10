Barurile, cluburile şi discotecile din municipiul Constanţa vor fi închise, după ce incidenţa cazurilor de COVID a ajuns la 9,62

16:50

Ancheta privind originea noului coronavirus va fi continuată de un nou comitet de specialiști, numiți, miercuri, de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), relatează agenția EFE, citată de Agerpres. Este vorba despre un grup ştiinţific dedicat studierii originilor noilor agenţi patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), în cadrul căruia 26 de […]