Gina Pistol se simte epuizată! ”Nu mai rezist cu durerea asta”

12:20

CANCAN.RO a ”detonat” „bomba” aseară! Gabi Bădălău a făcut o nouă cucerire! Este vorba despre Andreea D., are doar 24 de ani și este model. Blonda pare să-l fi zăpăcit pe bărbat cu formele ei… […] The post Gabi Bădălău, prima reacție după dezvăluirile făcute de CANCAN.RO. Ce spune bărbatul despre înlocuitoarea Biancăi Drăgușanu appeared first on Cancan.