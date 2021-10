Un nou record pentru Bansky: Cu cât s-a vândut o lucrare a artistului distrusă în urmă cu trei ani

„Girl with Ballon”, devenită după distrugerea parţială de acum trei ani „Love is in the Bin”, a fost adjudecată, joi, la Londra, pentru 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro), un nou record pentru artistul britanic Banksy.

