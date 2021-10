Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația sa. Ce a putut spune diva

21:30

Andreea Berecleanu lipsește de câteva zile de la pupitrul ştirilor, iar fanii săi au început să se întrebe ce se întâmplă cu celebra prezentatoare. Vedeta de la Prima TV a reufuzat să dea foarte multe […] The post Andreea Berecleanu, despre motivul pentru care a lipsit de la pupitrul știrilor: „Nu, nu este vorba despre…” appeared first on Cancan.