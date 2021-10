Bad Angi, sexy animatoarea de la „Chefi la Cuțite”, a rămas șomeră. „Vreau să fiu plătită pe măsura eforturilor depuse”

11:20

Urmează vești mari pentru Andreea Esca? Știrista ar putea deveni bunică, după cum a declarat chiar Alexia Eram. Tânăra și Mario Fresh au o relație de mai bine de patru ani, iar fiica Andreei Esca […] The post Asta este vestea momentului despre Andreea Esca. Informaţia a fost dată chiar fiica ei, Alexia Eram. Vine un bebe? appeared first on Cancan.