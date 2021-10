A identificat motivul formei slabe a lui Deian Sorescu: „Nu a mai fost el, dar e normal”

19:40

Decizia Emmei Răducanu (18 ani, locul 22 WTA) de a-și schimba antrenorul după triumful de la US Open este contestată de fostul jucător britanic John Lloyd (67 de ani). La doar câteva zile după victoria de la US Open, Emma Răducanu a renunțat la colaboarea cu antrenorul Andrew Richardson, motivând că are nevoie de un mentor cu mai multă experiență. Declarațiile nu i-au picat bine lui John Lloyd, fost jucător important, finalist la Australian Open în 1977. ...