Accident aviatic la Cluj-Napoca. Trenul de aterizare al unui avion a luat foc pe pista aeroportului

13:00

O tânără de 18 ani din Iași a fost abuzată de un recidivist. Agresorul a tăbărât pe victima care dormea într-un compartiment al trenului Chișinău – București. Tânăra se deplasa cu trenul IR 401-2 spre […] The post Tânără de 18 ani din Iași, abuzată în tren de un recidivist. Agresorul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare appeared first on Cancan.