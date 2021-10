Ascensiunea lui Eric Zemmour, un publicist condamnat pentru incitare la ură, tulbură cursa pentru prezidențialele din Franța

Eric Zemmour, un comentator și scriitor francez antiimigrație, urcă spectaculos în sondajele de opinie dinaintea alegerilor prezidențiale din aprilie 2022, deși nici măcar nu și-a anunțat candidatura, scriu The Economist, New York Times și Politico. Promovează teoria conspiraționistă a „marii înlocuiri, are probleme cu islamul, dar și cu feminismul, cu globalismul, în vreme ce deplânge […]

